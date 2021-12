Alee: Azon vagyok, hogy elhiszem magamról, hogy jó vagyok

A rapper nyerte az X-Faktor idei évadát.

Szombaton ért véget az X-Faktor döntője, melynek nyertese a tizenhat éves rapper, Alee lett, akit ByeAlex mentorált. Kettőjükkel közös interjút készített az RTL Klub, ahol Alee például azt is elmondta, hogy sokáig egyáltalán nem vette komolyan az előválogatót.

Érdekes volt. Nyilván azt máshogy csinálnám, hogy félőrültnek néztem ki a legelső válogatón, meg 1 óra alvással bementem és összevissza beszéltem – elfelejtettem, hogy melyik oldalon van a tetoválásom. Akkor még nagyon hidegen hagyott a dolog. Bejöttem, hogy megmutatom magam, lesz, ami lesz. Utána egyre komolyodott a dolog, amit először észre se vettem, csak amikor már beköltöztem az élő show miatt.

Ezután pedig arról is beszélt, hogy a műsor után is a rappeléssel szeretne foglalkozni, valamint kiderült, hogy ugyanahhoz a kiadóhoz szerződik, mint ahol mentora, ByeAlex is van.