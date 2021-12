Hal a tortán: Rippel Ferinél almaecet volt a welcome drink, majd vércukorszintet mért mindenkin

Gyakorlatilag egy magánkórházat nyitott a vacsora kezdetén.

Rippel Feri fogadta vendégeit a Hal a tortán legutóbbi epizódjában, Demcsák Zsuzsáék már az artistához tartva tudták, nagyon egészség-központú vacsorán vesznek majd részt. Rippel nem is okozott csalódást, már a welcome drinknek is almaecetet töltött ki, amit Molnár Andi viselt a legkevésbé jól.

Szétmarta a torkom! Azt hittem, kiesik a szemem.

Előételként következhetett a vércukorszint megmérése:

Ha gondoljátok, megmérhetjük a vércukorszintet. Van kedvetek?

Majd megszúrt mindenkit az artista. Akinek jó eredménye lett, annak pedig gratulált is.