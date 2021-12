Stohl András a Nagy Ő-ről: Hiszti is volt, botrány is volt

A TV2 korábban már megmutatta a birtokot, ahol Tóth Dávid 21 nővel fog együtt élni és vasárnap este el is indul A Nagy Ő első adása. A reality házigazdája, Stohl András a Mokkában mesélt arról, hogy a kajakos korántsem lesz olyan irigylésre méltó helyzetben, mint sokan elsőre gondolnák.

Fú, hiszti is volt, botrány is volt. A cicaharc azonnal beindult. Mindenféle szempontból érdekes lesz. Érdekes nézni nőként, hogy én hogyan viselkednék ilyen szituációban és érdekes nézni férfiként, mert rádöbbenünk, hogy egyáltalán nincs olyan jó helyzetben a Dávid, mint ahogyan azt most a férfiak gondolják, hogy hú 21 egy csajjal, olyan mint a nyuszis villában. Nagyon nehéz helyzetben van