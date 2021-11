Ambrus Attila is megpróbálja átküzdeni magát a Ninja Warrior akadálypályáján

Celebekkel töltik ki az egyik adást.

Az idei Ninja Warriorban nem csak civilek, hanem celebek is megküzdenek majd a különböző akadálypályákkal, hogy minél kevesebb idő alatt teljesítsék azokat. A csütörtöki adás egy VIP epizód lesz, ugyanis olyan hírességek mérettetik meg magukat, mint Katus Attila, Ambrus Attila, Kerényi Miklós Dávid és Kerényi Miklós Máté, Horváth Gréta és férje, Meggyes Dávid, Sofron István, Dr. Busa Gabriella, Kocsis Alexandra, Csollány Szilveszter, Kótai Mihály, Ungvári Miklós és a Kihívók csapatának emblematikus versenyzője, Mischinger Péter „Vestator” is. Harcba száll Molnár Andrea és a Dancing with the Stars első évadának győztese, Hegyes Berci is; de pályára lép Győrfi Dániel, Szabó Ádám, Vásáry André, Szegedi Ferenc „Fecsó”, Tanoh Cristopher Barth „Csoki” és a Ninja Warrior Hungary online riportere, Budavári Fülöp is.

Az adás győztese, aki a legjobb eredményt éri el, versenybe száll a döntőbe jutott ninja-jelöltekkel, méghozzá a pénteki fináléban.