Harrison Ford elhagyta a bankkártyáját Olaszországban, egy német turista találta meg

Javában forog az új Indiana Jones-film Olaszországban, igaz, Harrison Fordnak volt egy csúnya vállsérülése, ami miatt egy ideig állt a projekt.

A PageSix írt arról a napokban, hogy Ford elveszítette a bankkártyáját a forgatáson, ami végül úgy került meg, hogy egy német turista ráakadt. Hogy a férfi miként akadt rá az elveszett kártyára, azt nem tudni, de bevitte a palermói rendőrségre, onnan értesítették Fordot. Mindenesetre az őrsön felkészültek voltak, mert Ford megérkezése után közös képeket lőttek a színésszel, aki fürdőgatyában ment visszaszerezni a kártyáját.

Harrison Ford reunited with lost credit card thanks to good Samaritan touristhttps://t.co/mXBpjFYbty

— TODAY (@TODAYshow) October 25, 2021