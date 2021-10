Mr. Alkohol Budapesten: A tudatos és minőségi alkoholfogyasztás – akár alkoholmentesen is (x)

Nehéz elképzelni egy olyan italüzletet, ahová belépve a hétvégi házibuli mellett egy koktélparti, borvacsora vagy akár egy különleges alkalomra illő, ahhoz tökéletesen passzoló italokat is könnyedén beszerezhetjük úgy, hogy még választási lehetőségünk is bőven akad a kínálat között. Képzeljünk el egy olyan italüzletet, ami a trendek mellett az évszakokra, a kulturális eseményekre, hazai fesztiválokra vagy olyan ikonikus filmekre, mint a James Bond is reflektálnak.

A Mr Alkohol az ital kis- és nagykereskedelemben húszéves múltra visszatekintő tapasztalattal, szakértelemmel és tudással rendelkezik, aminek segítségével és széles választékának köszönhetően a már megszokott vagy esetleg kedvenc italaink mellett különleges és hozzánk passzoló termékeket is megismerhetünk anélkül, hogy kompromisszumokat kéne kötnünk. Kevés márka helyez ekkora hangsúlyt a vásárlókra, pláne, hogy a webfelületen a különböző receptek elsajátítása mellett rengeteg hasznos és edukatív információt találunk meg a különböző termékekkel, fajtákkal és márkákkal kapcsolatban, ahogy minden héten megismerhetjük a drink shop aktuális kedvencét is.

Abban az esetben, ha egy ritkaságnak számító terméket szeretnénk beszerezni otthonunkba, keresve sem találnánk jobb helyet a Mr. Alkohol drink shopjánál, ahol a rengeteg italfajta és márka mellett olyan kuriózumnak számító szeszesitalok közül válogathatunk, mint egy negyvenegy éves Talisker whiskyt, egy több mint kétmillió forintot érő Macallan M Decanter vagy éppen egy tizenöt literes Taittinger Champagne.

A széles spektrum nem csak a kínálatban jelenik meg, hiszen az italboltot megálmodó csapat kitűzött célja, hogy egy társasági összejövetelen azok se maradjanak ki az élményből, akik az alkoholt nem, de a koktélokat és az ízekkel való kísérletezést kedvelik.

A Mr. Alkohol nem merül ki egy italüzletben, hanem sokkal inkább egy brand, amely kiemelten fontosnak tartja a felelős és kulturális alkoholfogyasztást, valamint ezeknek a minél szélesebb körben való népszerűsítését.

A szeszes italok mellett így szerencsére akkor is találunk kedvünkre való koktél alapanyagokat, ha éppen a fő összetevőt, az alkoholt nem szeretjük. Bosszantó, ha egy asztaltársaságnál úgy érezzük, kimaradunk egy fontos pillanatból, ami a többieket összeköt az alkoholnak köszönhetően. A Mr. Alkohol hisz benne, hogy az italok alkoholmentes változataiban is hatalmas fantázia és lehetőség van, melynek tényleg csak a képzeletünk szab határt, miért is kéne megálljon ezeknek a szortimentje a nulla százalékos sörnél?

A minőségi alkoholfogyasztást nem kell korosztályhoz kötni, a Mr. Alkohol igyekszik mindenki igényeit kielégíteni, legyen az pénztárcához vagy minőséghez szabva, pláne, ha egy olyan fontos esemény közeledik az évben, mint az olimpia, a foci EB vagy éppen a Gin világnapja, melyek során hatalmas választékból akciós áron is megtaláljuk azt az italt, ami az adott alkalomra tökéletesen megfelel. Nem véletlen, hogy márkanagykövetként Csuja Imre arcképe köszön vissza a drink shop plakátjairól, ugyanis a Jászai Mari-díjas színész bármelyik híresebb karaktere minden korosztály számára az a jóbarát, akivel nap végén szívesen leülne elfogyasztani egy pohár italt.

A kiemelten vevőorientált Mr. Alkohol pedig azokra a társaságokra vagy cégekre is gondol, akik különleges keretek között, az eseményhez tökéletesen passzoló italokkal ellátott rendezvényt szeretnének létrehozni, de legyen az akár eljegyzési parti, házibuli vagy egy visszafogott kerti parti Budapest mellett a bolthálózat szegedi vagy hódmezővásárhelyi üzleteiben is. A széles portfolóiót pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy bármelyik termék díszdobozos csomagolása mellett a Mr. Alkohol saját márkás kiegészítőire is szert tehetünk.

Friss hír, hogy a Mr Alkohol a pár hete megrendezett Év Webshopja díjátadó gálán III. helyezést ért el, ami azért is nagy szó, mert még nincs egy éve, hogy a webáruház megkezdte működését és máris az a megtiszteltetés érte őket, hogy hosszú évek óta az online piacon tevékenykedő áruházakat utasítottak maguk mögé.