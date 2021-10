Mérlegre állítottak egy 13 éves lányt, mielőtt lecsúszott volna a csúszdán, aztán elküldték, mert túl kövér volt

A lány édesanyja szerint ennél jobban meg sem alázhatták volna a lányát.

Kisebb botrány kerekedett egy ausztráliai vízi élménypark körül, miután egy anya azzal vádolta meg a vezetőséget, hogy rendszerszinten van jelen a helyen a testszégyenítés – írja a Mirror.

A neve elhallgatását kérő nő – aki azért választotta a névtelenséget, hogy megóvja a további felhajtástól a lányát – azért borult ki, mert elmondása szerint a 13 éves lányát a súlya miatt nem engedték fel az egyik csúszdáraa, és nem elég, hogy annak használatát megtagadták tőle, még meg is szégyenítették a többi gyerek előtt. A nő szerint ugyanis a bent működő szisztéma értelmében minden fürdőzőnek mérlegre kell állnia a csúszás előtt, a rendszer pedig lámpák felvillantásával jelzi, hogy az alany súlya megfelel-e ahhoz, hogy igénybe vegye a csúszdát.

A lányt a mérleg túl nezéznek mérte, így az úszómester odalépett hozzá és azt mondta, „bocs, ennyit mutat a mérleg, nem csúszhatsz le”. A lány ezután nem tehetett mást, kiállt a sorból, és a többi sorbanálló tekintetével kísérve elsétált onnan. Az anyja szerint ennél jobban nem is alázhatták volna meg a lányát.

A panaszra rögtön reagált is az élménypark vezetősége. Ők is elmondták – ahogy a helyszínen is jelezték a sértetetteknek –, hogy a gyakorlatra elővigyázatossgból van szükség, ugyanakkor sűrűn elnézést kértek a kellemetlen helyzetbe hozott családtól.

A hely vezetője később a Facebookon adott közre egy kommünikét, amiben elismerte, hogy nagyon szerencsétlen módon állították fel a rendszert és nem kommunikáltak megfelelően a vendégekkel. Írta továbbá, hogy pszichológusokkal és táplálkozási tanácsadókkal is egyeztetett az incidens után, és most már látja, hogy az általuk bevezetett gyakorlat tényleg alkalmas arra, hogy traumatizálja a vendégeket, ezért mielőbb változtatni fognak a rendszeren.