Bérleti díjat számol fel hétéves fiának, és számlákat fizettet vele egy floridai anyuka

Így próbálja megtanítani neki, hogy az életben semmi sincs ingyen.

Érdekes módszert választott egy amerikai anyuka, hogy megtanítsa kisfiát arra, hogyan kell bánni a pénzzel, és annak milyen értéke is van: albérleti díjat, áramfogyasztási számlát és internetszámlát fizettet vele – írta a brit bulvársajtó. A Floridában élő nő a TikTok-oldalán számolt be a szokatlan megoldásról, ami állítása szerint nagyon is jól működik.

A nő elmondta, hogy hétéves fiának minden napra van valami feladata otthon, amit el kell végeznie: beágyazni, rendbe rakni a szobáját, fogat mosni vagy szennyesládába dobni a koszos ruháit. Ha mindet elvégzi, egy dollárt kap.

A hónap végén azonban számlákat is kell fizetnie: öt dollárt a szobáért, két dollárt az áramfogyasztásért és szintén két dollárt a WiFi-ért. Ha nem tud fizetni, akkor a következő hónapban kell törlesztenie az adósságát, amit ha nem tesz meg, akkor szülei elbeszélgetnek vele.

Az anyuka szerint ezzel a módszerrel a gyereke megtanulta, hogy a pénzét be kell osztania: van, amit félre kell tennie a számlákra, míg a maradékot felhasználhatja szórakozásra. A nő hozzátette, hogy a „számlákra” tőle kapott pénzt a fia számára fenntartott takarékszámlára fizeti be, szóval egy idő után úgyis az övé lesz, és közben fia megtanulta, hogy felelősségteljesen kezelje a pénzt, és a dollár értékét is jobban átérzi.