Chris Pratt lesz Super Mario a készülő animációs filmben

Ráadásul a Gru és a Minyonok alkotói készítik el a Super Mario fivérek kalandjait megörökítő filmet, amiben Jack Black lesz Bowser. Csodálatos szereposztás.

A videójátékok rajongóit megörvendeztető hírt, hogy 2022-ben érkezik egy Super Mario animációs film a cég online prezentációjának, a Nintendo Directnek a keretei között jelentette be Mijamoto Sigeru, a karakter atyja – írja a Kotaku.

Bár a lent megtekinthető bejelentés alkalmával Sigeru nem mutatta meg, hogyan fognak kinézni a karakterek, azt azért elárulta, hogy a Gru és a Minyonok elkészítéséért felelős Illumination Studiosra bízták a munkát, és azt is felsorolta, kik kölcsönzik majd a szereplők hangjait:

Super Mariót, a címszereplőt a Jurassic Worldből és A galaxis őrzőiből ismert Chris Pratt ,

, ikertestvérét, Luigit, a Felhőtlen Philadelphia Charlieja, azaz Charlie Day ,

, Peach hercegnőt A vezércsel főszereplője Anya Taylor-Joy ,

, Bowsert, a játékok főgonoszát Jack Black ,

, a gorillát, Donkey Kongot pedig Seth Rogen alakítja majd.

Az Egyesült Államokban a tervek szerint 2022 decemberében mutatják be a számítógépes animációt, azt viszont csak később jelentik be, hogy a világ többi részén mikor tervezik műsorra tűzni a filmet. A bejelentés annyira friss, hogy egyelőre a magyar nyelvű szereposztásról sincs még hír, de az eredetit így látatlanban is nagyon nehéz lesz überelni.