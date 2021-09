Demcsák Zsuzsa influenszereknek és youtubereknek is tanít beszédtechnikát

Akkor ezért gyűjt annyi feliratkozót Varga Irén csatornája?

Az nlc.hu készített interjút Demcsák Zsuzsával, aki szombat este a Dancing with the Stars második évadában kezdi meg a táncot. Ahogy a televíziós fogalmazott, most magánéletében és szakmai munkájában is megtalálta a helyes utat.

Sok jó dolog történt velem, sűrű volt az elmúlt két év, de nagyon élvezem. A munkámban és a magánéletemben is szárnyalok, minden szuper. Az a fajta belső és külső átalakulás, amin a műsor óta keresztülmentem, alapjaiban változtatta meg az életem. Egy olyan úton járok, amit nagyon szeretek és ez az út Ázsiában kezdődött. A férjem megismerésével átálltam egy másfajta életminőségre, a munkámban a maximumon pörgök és a privát életem is sínen van. A másik nagy változás, amin még mindig dolgozok, hogy igyekszem egyre jobban kimutatni az érzelmeimet és nem zárkózok be. Elfogadom az embereket olyannak, amilyenek. Sokkal nyitottabb lettem.

Kiderült, milyen munkákat végez a DWTS mellett: