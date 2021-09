Billy Porter mintha madárszárnyakkal a ruháján jelent volna meg az Emmy-gálán

Ismét ellopta a show-t.

Billy Porter is tiszteletét tette az idei Emmy-díjkiosztón, melyet vasárnap este tartottak Amerikában. Az eseményre egy fekete felsőben és bő nadrágban érkezett, viszont a ruhájához tartozott egy hatalmas szárny is, ami pont úgy nézett ki, mintha fekete madártollakból készült volna. A vörös szőnyegen sikerült úgy pózolnia, mintha tényleg éppen most akarna felszállni az égbe.

A Pose sorozatból ismert Porter különben már nagyon magasra tette a lécet a vörös szőnyeges megjelenéseivel, erről például ebben a cikkben is szót ejtettünk. A szárnyas ruháját pedig mutatjuk: