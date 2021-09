Bíróság elé állhat az ismert kutyasuttogó – egyre többen támadják a tévés ebtrénert

Az amerikai álmot precíz pontossággal váltotta valóra a magát csak kutyasuttogónak nevező Cesar Millan: mexikói bevándorlóból igazi tévésztár vált belőle, aki végül a képernyőt is kinőtte. Ma már a világot járja, átadva tudását, miként lehet a kutyákat megnevelni – ám az évek során számos kritikát kapott a stílusa és a módszerei miatt. Most pedig a saját kutyája miatt állhat bíróság elé.

Ismét a bíróság látókörébe került Cesar Millan, akit Amerikában csak kutyasuttogóként ismernek, Magyarországon viszont „a csodálatos kutyadokiként”. Az ebek nevelésében magát páratlan szakértőnek tartó Millan egyik pitbullja beleharapott egy tornászba, illetve megölt egy másik kutyát: a két ügyben az a közös, hogy mindkét dolgot el akarta tussolni a szakember. Ugyan saját szobrát évekig tudatosan és jó érzékkel építgette, de nem kevés kétes ügyet felírhattunk már a neve mellé az elmúlt másfél évtizedben.

De ki is pontosan Cesar Millan, és miért tartja magát a kutyák legnagyobb ismerőjének?

Farm, határ, tudatlan amerikaiak

Cesar Millan nagyapja farmján nőtt fel, Mexikó egyik legszegényebb részén. Elkerülhetetlen volt, hogy hamar megismerkedjen az állattartás legáltalánosabb formáival. Földművelők voltak, értettek az állatokhoz, ez a tudás generációról generációra szállt a családjukban. Millan nem is nagyon akart mással foglalkozni, nehezen találta a közös hangot a kortársaival, akik „kutyafiúnak” csúfolták, mert velük ellentétben a kutyákkal jól kijött. Az állatorvosi pálya adta volna magát a farmon megszerzett tudással, de a családnak nem volt pénze, hogy kitaníttassák. Erről az Indexnek beszélt, mikor 2019-ben Budapestre látogatott.

Pénzügyi okokból nem lehettem állatorvos, így körülnéztem, hogy mi az a munka, amit csinálhatnék.

A kutyákhoz nagyon értett, de elmondása alapján Mexikóban nem úgy bántak akkoriban az állatokkal, mint Amerikában, az ő látásmódjához pedig már tinédzser éveiben is jobban passzolt az amerikai mentalitás.

Huszonegy évesen arra a döntésre jutott, átszökik az Amerikai Egyesült Államokba, megvalósítani az álmait: kutyatréner szeretett volna lenni. Illegálisan jutott be az USA-ba 1990-ben. Erről annak idején így nyilatkozott:

Ahogy átjutsz a határon, mindenki rád vadászik. Így ízelítőt kapsz az úgynevezett utcai életből. De ez már egy másik szint: konkrétan áruként néznek rád, megölnének a szerveid miatt. Nagyjából több esélyed van arra, hogy meghalsz, mielőtt átjutnál a határon lévő falon.

Hajléktalanként töltötte első amerikai napjait, autópálya mellett aludt és hot dogon élt. Az akkor kábé egydolláros áron mozgó étel miatt elhatározta, ha ezt az összeget naponta megkeresi, már nem fog éhezni. Nyelvtudás híján egy kutyakozmetikában kapott munkát, mellette kutyasétáltatóként is dolgozni kezdett – hamar ő lett „a mexikói srác, aki minden kutyához ért”. Millannak voltak elképzelései arról, milyen az Egyesült Államokban a kutyatartás, gyerekként a Lassie-filmekből szerzett tudására alapozta ezt. Gyorsan rá kellett jönnie, hogy az amerikai társadalomban ugyan nagy az állatszeretet, de ehhez kevés gyakorlati tudás járul, semmiképp nem olyan, mint a filmekben: a kutyák sokszor neveletlenek, nem hallgatnak gazdáikra, ha pedig erre valaki jó megoldást tud kínálni, az piaci rést tölthet be.

A kilencvenes évek elején megismerkedett Jada Pinkett-tel, aki akkor még nem volt Will Smith felesége. A színésznőnek Millan tanította meg, hogyan bánjon a saját kutyáival, utána pedig ő kapott biztatást Pinkett-től, hogy ezzel a tudással a tévében is szerepelhetne. Az angol nyelv perfekt ismeretének hiányában azonban ez lehetetlen lett volna, Pinkett így egy évre angoltanárhoz járatta Millant, ennek költségeit ő fedezte. A színésznő pár hónapra rá ismerkedett meg Will Smith-szel, Millan pedig melléjük szegődött főállású kutyatrénernek: „Más közönségre találtam, mint Mexikóban. Figyelmes, okos emberek hallgatták a szavaimat. Ehhez kellett a nyelv. A kutyáknál erre nincs szükség, ők egy néma emberrel is megtalálják a közös hangot” – nyilatkozta egy későbbi interjúban.

Szájról szájra terjedt a pletyka Los Angelesben, hogy van egy mexikói srác, aki a legrosszabb kutyákat is képes megnevelni. Dőltek hozzá a kuncsaftok, a tőlük beáramló pénzt pedig saját bizniszébe fektette: megnyitotta kutyapszichológiai központját, ahol a problémás állatokkal professzionális keretek között kezdett foglalkozni, és már alkalmazottakat is felvett maga mellé. A sikere nyomán szponzorok, cégek keresték fel, a Los Angeles Times cikket közölt a munkásságáról, vállalkozása ezáltal szép lassan kinőtte magát.

A kutyákkal suttogó

A kétezres évek közepéig kellett várni arra, hogy Cesar Millan nevét egész Amerika megismerje: Smithék egyfajta ajánlólevélként álltak a kutyás szakember mögött, így a tévétársaságok is bátrabban keresték meg, azt remélve, ezzel a tudással egy saját tévéműsort is sikeresen fel lehetne futtatni. Miután Millan 2000-ben már hivatalos tartózkodási engedélyt kapott, az egy évvel később induló National Geographic Channel szerződést kötött vele egy tévéműsorra. Ez lett A csodálatos kutyadoki, amelynek eredeti címe Dog Whisperer, azaz A kutyasuttogó volt, ezzel utalva Robert Redford 1998-ban készült lovas filmjére, A suttogóra. Huszonhat epizódra szerződtették Millant, 2004-ben tűzték műsorra az elkészült részeket.

A műsor különlegessége a főszereplő szerint abban rejlett, hogy míg a legtöbb kutyakiképző az ebekkel foglalkozik, ő inkább az embereket tanítja arra, miként kell ezekkel az állatokkal bánni.

A műsor a problémás kutyákra épült, azaz, ha egy eb nem tudott normálisan beilleszkedni az új otthonába, esetleg haraggal közeledett minden új emberhez, Millan jött, tanácsokat adott, a helyzet pedig egy csapásra megváltozott.

Hatalmas siker lett a sorozatból, akkoriban a csatorna legnézettebb műsorává vált, nyolc országba adták el a vetítési jogokat, Millan pedig kezdte túlnőni a televíziós keretet.

Gyakorlás, fegyelem, szeretet – a szakember szerint e három dologgal lehet a legtöbb sikert elérni a kutyák nevelésében, ezt hangoztatta többször is a műsorában.

Mindig az amerikai focit hozom fel példaként: hogyan jutnak el egyes csapatok a Super Bowlig? Gyakorlással, hisz sokat tréningeznek. Fegyelmezettek, emellett szeretik a Super Bowlt. Ha minden vállalkozás erre a hármasra építene, sikeresek lennének. Fizikai, mentális és érzelmi elkötelezettségre van szükség.

A műsor 2012-ig futott, sikerességét Millan könyvírásba fordította át, később azonban visszatért a tévébe újabb kutyás műsorokkal, melyek azonban már nem értek el a legelső show-hoz hasonló átütő sikert.

Stílusbeli problémák

Amióta elindult legelső műsora, Cesar Millant rengeteg kritika érte a kutyaneveléssel kapcsolatos módszerei miatt. Többen elavultnak vélik, amit csinál, technikáját túlságosan félelemközpontúnak tartják. Ebben persze az is közrejátszhat, hogy akik Millan munkásságát negatívan ítélik meg, pusztán a képernyőn látottak alapján formálnak véleményt, holott a tévében már egy erősen szerkesztett formátum jelenik meg, nyilvánvalóan olyan elemeket előtérbe helyezve, amelyekkel nézettséget lehet nyerni.

2006-ban Cesar Millant beperelték: akkori sajtósai, Makeda Smith és Foster Corder azt állították: ők találták ki a kutyasuttogó nevet Millanak, aki ezt saját magának tulajdonította, jogdíjat pedig nem fizetett nekik. De a kutyaneveléssel kapcsolatos módszerei miatt is lettek bírósági ügyei:

2006-ban egy amerikai tévés producer, Flody Suarez perelte be Millant (együtt is dolgoztak akkoriban), miután a kutyáját elvitte a tréner kutyaközpontjába, de állítása szerint a labradort embertelen bánásmódnak tették ki. Az állaton zúzódások voltak, kutyabefogó póráz nyomai voltak a nyakán, a nyelőcsövében pedig sérülés keletkezett, emiatt meg kellett műteni.

perelte be Millant (együtt is dolgoztak akkoriban), miután a kutyáját elvitte a tréner kutyaközpontjába, de állítása szerint a labradort embertelen bánásmódnak tették ki. Az állaton zúzódások voltak, kutyabefogó póráz nyomai voltak a nyakán, a nyelőcsövében pedig sérülés keletkezett, emiatt meg kellett műteni. A Cesar 911 egyik epizódja után eljárás indult ellene; a műsorban egy agresszív francia bulldogot kellett emberekhez szoktatnia, Millan pedig egy sertést használt fel a nevelésre: a kutyát beeresztette a malacok közé, az eb az egyiknek úgy megharapta a fülét, hogy abból folyt a vér. Azonnal netes petíció indult Millan ellen azt követelve, tüntessék el a műsort a képernyőről, emellett állatkínzás vádjával vizsgálatot kezdeményeztek a hatóságok. Anyacsatornája megvédte Millant azzal érvelve, hogy az ominózus támadás után a sertés sebeit ellátták, csak az nem került adásba.

Műsoraiban több alkalommal látható, hogy a kutyák nevelése közben, mikor azok pórázon vannak, Millan hasfalukra mért rúgásokkal próbálja őket kizökkenteni, csillapítani izgatottságukat. Megoszlanak a vélemények, hogy ez természetes eljárásnak számít-e vagy sem, mindenesetre az ellenérvek azt hangoztatják, fizikai erőszakot nem szabad alkalmazni nevelési célzattal.

Nagy vitákat generált A csodálatos kutyadoki egyik konkrét epizódja, amelyben Millan egy neveletlen huskyval került szembe. A tréner úgy próbálta helyes viselkedésre bírni az állatot, hogy előbb felemelte a kutyabefogó huroknál fogva a kutyát, majd a földre lenyomva meg is szorította azt, így az állat láthatóan levegőért kapkodott. Marc Bekoff amerikai biológus, viselkedéskutató elítéli ezt a fajta módszert, szerinte Millan provokálta a kutyát, a videón látottakból arra lehet következtetni, az ebnek maradandó traumát okozhattak ezzel. Bekoff szerint PTSD-re utaló jelek felfedezhetők az állatoknál is, amelyek az ilyen tréningektől szintén kialakulhatnak.

Legutóbb 2021 szeptemberében nyújtottak be bírósági keresetet Millannal szemben, ugyanis a pitbullja egyrészt megharapott valakit, másrészt megölt egy másik kutyát. A harapás 2017-ben történt, Lidia Matiss, aki akkor még ígéretes tornász volt, az anyja munkahelyére látogatott, és Millan is ott tartózkodott a pitbulljával. A kutya póráz nélkül szaladgált, megharapta a tornászt, aki a sérülésből nem tudott megfelelően felépülni, kettétört a karrierje. A kutya addigra már többször megharapott embereket, sőt, korábban kutyákat is széttépett.

Az egyik ilyen eset Queen Latifah énekesnőhöz köthető: az ő két kutyáját vitték el Millan kutyapszichológiai központjába, ahol a pitbull az egyiket halálra marta.

Millan ekkor arra utasította alkalmazottait, mondják Latifah-nak azt, hogy egy autó ütötte el a kutyáját. Az amerikai TMZ úgy tudja, ebből az ügyből egészen biztosan rosszul fog kijönni a sztártréner.

2010-ben már volt mélyponton

Millannak tizenhat éven keresztül volt egy hűséges kutyája, Daddy; az eb 2010-ben hosszú betegeskedés után elpusztult. Rá egy hónapra a felesége közölte a tévéssel, hogy itt az ideje különválniuk, így Millant egyre-másra érték a sorscsapások. Bár hiába számított akkoriban az egyik legismertebb televíziósnak Amerika-szerte, rossz üzleti döntésekkel odáig jutott, hogy egzisztenciája kis híján romba dőlt. Az Inside Edition című amerikai lapnak árulta el 2013-ban, hogy gyakorlatilag lenullázta magát anyagilag (10 millió dollárt bukott rossz üzleti döntésekkel), sőt, a kutyasuttogó név jogaiból származó bevételek sem őt illetik.

Annyira nehéz volt számára ez az időszak, hogy megpróbált öngyilkos lenni, erről két évvel később beszélt. Tablettákat vett be, azt remélve, hogy többé nem kel fel. De a fiai rátaláltak, kórházba vitték, ott pedig ráébredt arra, mennyi rajongóra tett szert a munkássága révén.

Aki látta őt a budapesti előadásainak bármelyikén, tudhatja, egyre többször ad életvezetési tanácsokat is, gyakorlatilag háttérbe is szorította a kutyaneveléssel kapcsolatos tippeket az ilyen alkalmakon. Az élő show-k mellett még mindig televíziózik: Cesar Millan: Jó gazdi, jó kutya című műsorát jelenleg is sugározzák az amerikai tévécsatornák, de a kritikai visszhangok és a nézői vélemények alapján a formátum megfáradt, ahogy látszólag Millan is. A július végén elstartoló műsorról nézettségi adatok nem érhetők el, ugyanis a Disney+ streaming-szolgáltatón debütált – a hagyományos médiumokkal ellentétben ők még láttak fantáziát Millan egykor formabontó kutyanevelésében.

Kérdéses, hogy érdemi újítások nélkül, újra és újra ugyanazokat a problémákat bemutatva meddig lesz igény Millan sokszor nehezen befogadható stílusára – még akkor is, ha módszerei látszólag nagyon is sikeresek.