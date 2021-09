A Fehér Ház készséggel válaszol Nicki Minaj vakcinákkal kapcsolatos aggályaira

Nicki Minaj a napokban Twitteren írta meg, miért nem látogatott el a Met-gálára: mint fogalmazott, kötelezték az oltottságot az eseményre, ő azonban csak emiatt nem fogja beadatni egyik vakcinát sem. Egyelőre szkeptikus a mellékhatásokkal kapcsolatban.

Ezt követően arról írt, egyik ismerősének az ismerőse beadatta a vakcinát, annak heréi pedig megduzzadtak, ennek következtében a férfit faképnél hagyta menyasszonya is.

Az Associated Press most arról írt, Minaj-nak felajánlották a Fehér Házból, hogy szívesen elbeszélgetnek vele a vakcinákkal kapcsolatos aggályairól. Ez egyébként bevett eljárás a píárkampányukat tekintve, melyben a koronavírussal kapcsolatos dezinformációkat igyekeznek minimálisra csökkenteni.

The White House has invited me & I think it’s a step in the right direction. Yes, I’m going. I’ll be dressed in all pink like Legally Blonde so they know I mean business. I’ll ask questions on behalf of the ppl who have been made fun of for simply being human. #BallGate day 3 https://t.co/PSa3WcEjH3

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 15, 2021