Mást várnak a férfiak és a nők a barátság extrákkal kapcsolattól

Az alkalmi kapcsolatok egyik fajtája a barátság extrákkal, ami kényelmes választás lehet, ha éppen egy komoly kapcsolat utáni szakítás feldolgozásaként nyalogatjuk a sebeinket. Magyarországon is népszerű ez a fajta alkalmi szex, nem is csoda, hiszen nincs elköteleződés, a beszélgetések, az intimitás és a minőségi idő megvannak, csak éppen a közös jövőről nem beszélnek.

A nők inkább a változást preferálnák

Justin Lehmiller szexuális szokások kutatásával foglalkozik az Egyesült Államokban, legelső, 2011-es kutatásában a barátság extrákkal típusú kapcsolatokat vizsgálta. Azóta eltelt kereken tíz év, és a blogján közzétette az összes tudományos tapasztalatát a témában. A már említett, 2011-es kutatásban összesen 411 embert kérdeztek meg, olyanokat, akik éppen akkor valakivel a barátság extrákkal típusú laza szexkapcsolatban voltak.

Kapcsolódó A barátság extrákkal csak rövid ideig működhet Erős fizikai vonzerő, kellemes beszélgetések, szórakoztató partner – ezek a jellemzői a barátság extrákkal kapcsolatokban a választott partnereknek.

A résztvevők akkor 18 és 65 és közöttiek voltak, legtöbbjük, 86 százalékuk heteroszexuális. Mindegyiküket arról kérdezték meg, mit remélnek ettől a típusú szexuális viszonytól, például, hogy szeretnének-e romantikus kapcsolatot, csak barátok lesznek majd, vagy pedig megszűnik közöttük mindenfajta kapcsolat. A válaszokban az az érdekes, hogy a férfiak és a nők egészen mást reméltek. A nők többsége, 69 százaléka azt akarta, hogy a barátság extrákkal kapcsolat valamilyen formában megváltozzon. A férfiak nagy része (60 százalék) pedig azt szerette volna, ha az égvilágon semmi sem változik.

A nők tehát ideiglenes állapotnak tartották a szexkapcsolatot haversággal vegyítve, míg a férfiak úgy érezték, ez akár tartós állapot is lehetne.

Lehmiller az azóta eltelt tíz évben konferencia-előadásokat is tartott a témában, és ezeken gyakran megkérdezte a résztvevőket is. Összesen 1100 felnőtt férfit és nőt faggatott, olyanokat, akik éppen nem éltek párkapcsolatban. Az átlagéletkoruk 29 év, 74 százalékuk heteroszexuális. Őket a kapcsolattípusokról kérdezte, illetve arról, milyen szexuális tevékenységekben van részük az aktuális partnerükkel, továbbá milyen típusú szexualitást kedvelnek.

A hármasszex is belefér?

A felmérésből az is kiderült, hogy a romantikus kapcsolatban lévők mérhetően többször csókolóztak egymással mint azok, akik barátság extrákkal kapcsolatban voltak. Az érdekes, hogy akik barátság extrákkal kapcsolatban voltak valakivel, kétszer nagyobb eséllyel csúsztak bele hármasszexbe, miközben a romantikus párkapcsolatban élők nagyobb eséllyel próbálták ki a BDSM típusú szexet.

Ennek feltehetően az az oka, hogy ahhoz, hogy két ember a BDSM-et gyakorolja, magasabb szintű bizalomra, biztonságérzésre van szüksége, mint például akkor, ha csak barátok és néha szexelnek. A bizalom és a biztonságérzés mellett feltehetően a szexualitásról való kommunikáció magasabb szintje is nagy szerepet játszik ebben, hiszen ahhoz, hogy két ember úgy próbálgassa a hatalomra és az irányításra épülő szexualitást, ahogy mindkettőjüknek jó érzés, fontos megbeszélni a határokat és a szabályokat. Ez pedig feltételezi a magasabb szintű kommunikációt az átlagnál.

A barátság extrákkal típusú kapcsolatokban azért alakulhatnak ki nagyobb eséllyel hármasszexek, mivel máshol vannak a határok, másmilyen jellegű a viszony: sokkal kevesebb az elköteleződés igénye, sőt a szenvedély sem kell, hogy nagy legyen; a játékosság, az öröm, az alkalmi jellegű kísérletezgetések jobban beleférnek. Feltehetően az is szerepet játszhat, hogy a monogám párkapcsolatokkal ellentétben az alkalmi szexeknél nincs akkora nyomás a testiségen.

A legtöbb barátság extrákkal kapcsolat egy éven belül felbomlik

Egy frissebb, 195 főt vizsgáló longitudinális kutatásból az is kiderült, hogy melyek azok a barátság extrákkal kapcsolatok, amik szinte biztosan nem fognak működni. Nem meglepő: azok a kapcsolatok nem tartanak sokáig, amiknél az egyik fél hosszú távon ebben a típusú alkalmi szexkapcsolatban szeretett volna maradni. Azoknak sem sikerült, akik romantikus kapcsolatot reméltek a helyzettől. A vizsgálat egy évet ölelt fel, ez azt jelenti, hogy a kutatást végzők utánkövették a barátság extrákkal kapcsolatokat. Az első felmérésben megkérdezték a résztvevőktől, mit remélnek, és szerintük mennyi ideg tart majd a kapcsolatuk, illetve azt is, mennyire elégedettek a helyzettel. A második felmérésben pedig (ami egy évvel később történt) arra voltak kíváncsiak, mi történt valójában, változott-e valamit a helyzet.

Egy év elteltével a résztvevők 26 százaléka élt még barátság extrákkal kapcsolatban, 15 százalékuk romantikus viszonyban levő partnerekké vált, 28 százalék megmaradt a barátságnál extrák nélkül, és a legmagasabb százalékban (31 százalék) azok voltak, akik semmilyen kapcsolatot nem tartottak egymással egy év után. Úgy tűnik, azok mondhatják sikeresnek a helyzetet, akik csak barátok akartak maradni, és már az első felmérésben is jelezték, hogy hosszú távon ez tűnik jó célnak. Az is kiderült, hogy azok a férfiak és nők képesek a barátság extrákkal kapcsolat után csak barátok maradni, akik korábban elégedettek voltak a barátságukkal szex nélkül is. Nem meglepő az sem, hogy az is kiderült, nagyon fontos szerepet kap a kommunikáció, legyen az akár szexuális vagy nem szexuális témájú: akik sikeresen zárták az alkalmi kapcsolatot, jóval több kommunikációról számoltak be, például az alapszabályok betartásával kapcsolatban.

Egyértelmű tehát, ahhoz, hogy valamilyen formában sikerként éljük meg a barátság extrákkal típusú viszonyokat, igen fontos, hogy képesek legyünk őszintén és nyíltan beszélni a szexről, és hogy mielőtt belevágunk a szexbe, szilárd és minőségi legyen a barátságunk. És az is sokat tesz hozzá, ha kevés elvárásunk van – vagy semennyi sincs.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.