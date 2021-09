Amikor a szex miatt kell a balesetire menni

Nemrég érdekes statisztika látott napvilágot: sürgősségin dolgozó amerikai orvosok regisztrálták a szexbaleseteket. Az eredmények szerint a férfiak és a nők majdnem egyenlő arányban kerültek a sürgősségire a beszorult vibrátorok és dildók miatt. Cikkünkben arra is kitérünk, mire érdemes figyelniük azoknak, akik szívesen használnak segédeszközöket a szexben.

Beszorult vibrátorok és dildók

2000 és 2019 között az Egyesült Államokban összesen 18547 esetben kellett a balesetin vibrátorok miatt az orvosoknak közbeavatkozni, további 6468 esetben dildók (a nem motoros eszközök) okoztak hasonló eseteket. A nem mindennapi felmérés a Journal of Sex & Marital Therapy (Szex- és házasságterápia folyóirat) című amerikai folyóiratban jelent meg nemrég. Kilenc évet ölel fel a statisztika; a számszerűsített adatokat az államokbeli digitális egészségügyi rendszernek köszönhetjük, ami a sürgősségin történő beavatkozásokat is nyilvántartja. A vibrátorok és a dildók félresikerült használata majdnem egyenlő a nemek között: az esetek 52 százalékában férfiak kértek orvosi segítséget, a többi eset a nőket érintette.

A szexuális segédeszközök által okozott sérülések főleg a huszonéves, fiatal felnőtt korosztályt érintették, az életkor előrehaladtával egyre kevesebb a regisztrált eset. Sajnos pontosan amiatt mentek a legtöbben a sürgősségire, amit az ember elsőre gondol: végbélbe helyezett és onnan semerre sem mozduló tárgy miatt. A második leggyakoribb sérüléstípust a hüvelynyílásba tett és beragadt készülékek okozták. Ezeknél az eseteknél nagyobb százalékban a vibrátorok okozták a bajt, amíg a végbélnyílásba szorult tárgyak esetében a dildókat kellett eltávolítaniuk az orvosoknak. Az amerikai sürgősségin dolgozó orvosoknak köszönhetően az esetek jelentős részét ott helyben kezelni tudták, és a betegek távozhattak is. De szép számmal akadtak olyan férfiak és nők is, akik végül kórházi kezelésre szorultak.

Ugyan magyarországi adatok nincsenek a hasonló balesetekről, egyértelmű, hogy – ha nem is ilyen számban, de – nálunk is előfordulnak ilyen esetek. Ugyan az amerikai felmérés csak a vibrátorok és a dildók okozta eseteket mutatja meg, nyilvánvaló, hogy az egyéb szexuális eszközök vagy éppen a félresikerült BDSM-szexpartik is okozhatnak további orvosi beavatkozásokat. Ilyen lehet például akár az elektromos áram használata a szexuális együttléteknél, vagy a potencianövelők okozta túlzott merevedés, illetve az ilyen-olyan kötözős, gyertyás-égetős játékok. Ahogy az is könnyen megtörténhet, hogy valakinek a karja törik el, ha véletlenül leesik szex közben valahonnan, vagy éppen megrándul a bokája, esetleg a vérnyomása, szíve miatt összeomlik a keringése.

A biztonságos szex fogalma erre is kitér

Balesetek szex közben bárkivel előfordulhatnak. A felmérésből a tanulság egyértelműen az, hogy bármilyen szexuális segédeszközt is szeretnénk, fontos, hogy olyat vegyünk, amihez létezik valamilyen eszköz, amivel kiszedhető a testüregből. Ez lehet egy zsinór vagy bármi, ami biztonságosabbá teszi az alkalmazását. Akár önállóan használja valaki, akár a partnerével, szex közben érdemes arra is figyelni, hogy ne helyezzük be túlságosan mélyre, legalábbis ne olyan erővel tologassuk, ami helyrehozhatatlan károkat okozhat. Ezekre már a vibrátor választásakor érdemes kitérni – azok, akik online vásárolják, telefonon is érdeklődhetnek ezekről a részletekről.

Mielőtt még bárki kedvét elvenné az amerikai felmérés, érdemes megemlíteni, hogy a vibrátorok és dildók használata még mindig a legjobb döntés például a házban található egyéb hengeres tárgyakkal szemben.

Élesebb, fémből készült tárgyak komoly károkat okoznak a testben, akár az életveszélyes állapotig is könnyen el lehet jutni. A vibrátorok, dildók anyaga testbarát, és ha már megtörtént a baj, tényleg azzal járunk a legjobban, hogyha orvosra bízzuk a szexuális segédeszköz eltávolítását. A vibrátorok egyértelműen hasznosak lehetnek az orgazmus elérésében, így egyáltalán nem ciki azokat használni. A testüregben keletkező vákuum miatt azonban előfordulhatnak gondok, ezért is jó, ha előre gondolkodunk a biztonságról.

A biztonságos szex azt is jelenti, hogy bármilyen egyéb tárgyat, eszközt amit bevetünk, úgy használjuk, hogy odafigyelünk a saját és a partner testi épségére. Amennyiben szükséges, síkosítót használjunk, mégpedig olyat, amit a vibrátor anyaga megenged (szilikonos vagy vizes alapút). Fontos azt is tudni, hogy sok esetben történhetnek balesetek szex közben, a legokosabb, ha felmérjük a kárt, és azonnal orvoshoz fordulunk. Például egy véletlenül eltörött orr esetében az éjszakai alvásnál a levegővétel miatt alakulhat ki akár életveszélyes állapot is, de aki például potencianövelők használata miatt érzi magát rosszul, szintén azonnal keressen fel egy orvost. Ilyenkor mindannyian hajlamosak vagyunk a szégyenünkbe temetkezni, és elkerülni a kellemetlenséget az orvosoknál, pedig akár életmentő is lehet a segítségük.

