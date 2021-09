Már 15 éves a Pussycat Dolls történetének legkínosabb előadása

Ha valaki nem óriási The Pussycat Dolls rajongó, valószínűleg annyi maradt meg benne a csapatból, hogy Nicole Scherzinger énekel és körülötte táncol, esetenként vokálozik néhány másik nő. És most éppen a „néhány” számszerűsítése a lényeg.

A 2019-ben újra összeállt banda öt taggal állt színpadra, pedig korábban hatan léptek fel. A hiányzó hatodik Melody Thornton, akinek az emlékezetes produkciót is köszönhetjük, ami idén már 15 éves.

Nicole Scherzinger 41 évesen is bomba.

A The Pussycat Dolls a 2006-os VH1 Fashion Rocks-on adta elő Buttons című slágerét, amikor Thornton megelégelte, hogy nem kap elég figyelmet, mint énekes, ezért a kezébe vette az irányítást. Nicole Scherzinger arcára pedig minden rá volt írva, miközben sikertelenül próbálta visszaszerezni a vezető szerepet.

15 years ago today, melody thornton made nicole scherzinger visibly mad at the ‘fashion rocks’ event while performing ‘buttons’ pic.twitter.com/g7sqlf9SxK

— 2000s (@gwendalupe) September 7, 2021