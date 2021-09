Schobert Norbi a sztrókja után visszatér A Konyhafőnök VIP forgatására

Schobert Norbi augusztus végén esett össze otthona előtt, a kórházba szállítását követően pedig azonnal meg is műtötték. A gyors reagálás miatt sztrókja nem hagyott maradandó károsodást, egy hete pedig saját felelősségére haza is térhetett. Az otthoni pihenés helyett azonban kiderült, hogy forgatni ment.

Schobert ugyanis A Konyhafőnök következő VIP szériájában fog szerepelni. A munkát már a rosszulléte előtt elkezdték, de a kórházi tartózkodása idejére felfüggesztették a forgatást.

– mondta a Fókuszban Varga Rita, a műsor kreatív producere.

Azért jöttem ide vissza, hogy megmutassam, hogy nekem ez egy kikapcsolódás és a mélypontról is fel tudok állni. Most nem tornázom, most kicsit odafigyelek és kikapcsolok. Van 3-4 folyamat, amit egyszerre csinálok időre és ez leköt