Rácz Jenő az esküvőjén sem tudott veszíteni

Nagyon elégedett volt, hogy a lagzin legyőzte a feleségét.

Két és fél évvel a megismerkedésük után, Rácz Jenő és Gyuricza Dóra július végén összeházasodtak. Azóta már több fotót is megosztottak a nagy napról és élménybeszámolót is tartottak, de a Fókusznak most felvételeket is mutattak a lagziról.

Ebből kiderült, hogy Gyuricza Dóra a hagyományostól teljesen eltérő menyecskeruhában táncolta végig az estét, a séf pedig elmondta, hogy habár egy stylisttal több szettet is összeállíttatott magának, a buli hevében elfelejtett átöltözni. Ehhez pedig a táncpárbajnak is köze lehetett, Rácz Jenő ugyanis mindent bedobott, hogy nyerjen.

Táncolni nem tudok, de veszíteni sem

– mondta Rácz Jenő, akinek végül a felesége átadta az első helyet.