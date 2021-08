Megan Fox rapper pasija úgy jelentette be új lemeze címét, hogy rátetováltatta a karjára

Papercuts címmel új videóklipje jelent meg Machine Gun Kelly amerikai rappernek, akit sokan Megan Fox színésznő pasijaként is ismerhetnek. MGK a videó kedvéért a fejét is leborotválta.

Emellett kiderült, hogy készülő albuma a Born with Horns címet viseli majd, miután rávarratta saját karjára. Egyébként az album készítésében közreműködő Travis Baker – aki a Blink-182 dobosa – szintén ugyanilyen tetkót varratott.

i shaved my head for this @_ColeBennett_ “papercuts” tomorrow 9pm 🎬 pic.twitter.com/YZCKG791B8

Machine Gun Kelly revealed the truth behind his ‘shaved head’ in the new music video for #Papercuts https://t.co/25kH1tmqRR pic.twitter.com/yJOeSi451Z

— HollywoodLife (@HollywoodLife) August 12, 2021