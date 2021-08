Szinetár Dóra szerint mások prűdsége miatt nem lehet zavarba ejtő a nyilvános szoptatás

Szinetár Dóra az anyatejes táplálás világnapja alkalmából posztolt Instagram-oldalán, hogy felhívja a figyelmet arra, miért nem jó az, hogy a közbeszédben a szélsőségek felé terelődünk a szoptatás témájában – legalábbis a színésznő így látja.

Szerintem az életben maradásunk alapfeltétele, hogy ebben a témában is találjuk meg az arany középutat, ami mindenki számára élhető, és elfogadható. Nem hiszek a villamosmegállóban a meztelen anyai mellek közszemlére tételének szükségességében, sem abban, amikor a nagycsoportos Pistike egy társaság közepén rángatja elő az anyukája cicijét, aki ezt hagyja. De egyáltalán nem érzem normálisnak, hogy ezek miatt a mások számára zavarba ejtő szélsőségek miatt általánosságban ki kellene jelenteni, hogy “ha szoptatni akarsz, csináld otthon”, vagy hogy “egyéves kor fölött a szoptatás felesleges és ízléstelen”. Itt is, mint oly sok témában, hiszek az egymásra figyelésben, a jó ízlésben, az egészséges szeméremben, az elfogadásban. A mellékelt fotó egy hónapja készült Spanyolország felé egy repülőúton, ami pont beleesett Benji délutáni alvásidejébe, de az utazás sok izgalmától úgy fel volt pörögve, hogy csak “egy cicivel” tudtam lenyugtatni, és elaltatni. Ám, amint ezen a képen is látszik, úgy is meg lehet etetni egy kisbabát, vagy elringatni szoptatva egy kisgyereket, akár nyilvános helyen is, kellő takarásban, hogy az tényleg senkinek az érzékenységét ne zavarja.