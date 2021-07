David Harbour a Stranger Things miatt jött rá, hogy családra vágyik

David Harbour nemrég egy podcast műsorban járt, ahol elmesélte, mennyire megváltoztatta az életét a Stranger Things nevű sorozat, amelyben egy magányos rendőrt alakít, aki magához veszi a Millie Bobby Brown által játszott Elevent, hogy felnevelje. Elmondta, hogy korábban nem gondolt a családalapításra, csak azután, hogy egyre többet foglalkozott a sorozatbeli karakterével.

Mindig is New York-i agglegény voltam. Szerettem a szabadságomat, a függetlenségemet. Aztán jött ez a szerep, ami elég sokat változtatott ezen a perspektíván. A műsor megnyitotta a szívemet sok értelemben, és rájöttem, hogy mennyire kevés is az életem család nélkül