Mestercukrász: A séfek elmondták, hogy végül miért Verus lett a győztes

Volt azért vita köztük.

A Mestercukrász fináléjára még Sárközi Ákost is felkérték zsűrizni, hogy a háromtagú ítész csapat mellett legyen egy független is, aki objektíven tudja értékelni Kornél és Verus munkáját. A négy és fél órás sütés után végül Sznopek Veronika lett a győztes, a séfek pedig azt is részletesen elmagyarázták, hogy miért így döntöttek.

Nagyon nehéz döntés volt. Az egész kéthetes menetelésüket próbáltuk meg bírálni és azért jött ki a döntésünk Verus mellett, mert nagyon kiegyensúlyozottan haladt a cél felé. Nagyon összeszedett volt. Egy vagy két megbotlása volt, amiből nagyon erősen felállt és nagyon sokat fejlődött személyiségileg. A mai nap folyamán, amit én a legjobban díjaztam benne, az az, ahogy irányította a két asszisztensét. Nagyon jól megugrotta a feladatot és nagyon szép tortát hozott elénk

– mondta Enzsöl Balázs.

Juhos József szintén a kiegyensúlyozott teljesítményt emelte ki.