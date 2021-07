Egy órán át kellett fejre tett kezekkel ülniük egy repülő utasainak, azóta sem tudják, miért

A utasították az American Airlines egyik Los Angelesből Miamiba tartó járatának utasait pénteken, hogy tegyék a kezüket a fejük tetejére. Egészen a landolásig, vagyis közel egy órán át kellett így maradniuk, és aki fotót, vagy videót akart készíteni azt azonnal felszólították, hogy fejezze be – írja az Independent című brit lap.

Egy Chris Nguyen nevú férfinek azonban sikerült rögzítenie egy rövid videót, amit aztán meg is osztott a Twitteren.

The arrest happened when 2289 landed in Miami (flight landed at 4:42 ET). Passengers were ordered to put their hands on their heads for 45-60 minutes before landing. Strangely, passengers were repeatedly told not to film on the plane. pic.twitter.com/rxInzwRi4a

— Chris Nguyen (@imaNguyener) July 8, 2021