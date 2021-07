Egy divattervező akaratlanul is lebuktatta Vera Wang retusálási szokásait

Mintha ég és föld lenne Wang kinézete a két fotón.

Már többször is hüledeztünk azon, hogy Vera Wang biztosan unikornisok vérével táplálkozik, azért néz ki 72 évesen úgy, mintha 25 éves korában megállt volna az öregedésben. A divattervező Instagram-fotóin ugyanis egyetlen ránca vagy bőrhibája sincsen. Ezt a furcsa tényt a születésnapi buliján készült fotók láttán is megállapítottuk.

Ugyanezen a eseményen megjelent egy másik legendás divattervező, Donna Karan is, aki szintén feltöltött néhány képet a buliról, az egyiken Vera Wang is beállt pózolni. Érdekes módon egészen másképpen néz ki, mint azokon a fotókon, melyeket ő osztott meg saját magáról. Donna Karan bejegyzése alapján nagyon úgy tűnik, hogy a tervező képszerkesztő segítségével tünteti el magáról az öregedés nyomait a képeken, melyeken tényleg irreálisan fiatalnak tűnik. Mutatjuk is Vera Wang bejegyzését:

Ez pedig Donna Karan fotója, amin Wang már sokkal inkább a korának megfelelően néz ki: