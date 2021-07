Radics Gigi 1,5 évvel a szülés után érezte, hogy van ereje újra edzeni

Az énekesnő 2020 őszén szülte meg első gyerekét és habár még most is úgy érzi, nehezen tud időt szakítani a mozgásra, igyekszik visszanyerni korábbi formáját. Mivel mostanában nem szeretne kistestvért lányának, ezért jobban odafigyel magára, mint az elmúlt másfél évben.

Alakul a molekula. Végre van erőm edzeni újra, időm az már kevésbé, de szerencsére van segítségem, viszont ha nincs, akkor is megoldom baba mellett is. Ezt azért írom, mert nincs kifogás, ha az ember változtatni akar az életmódján. Emlékeztem, hogy sokkal energikusabb voltam fizikailag és mentálisan is egyaránt, amikor edzésben voltam, de most újra megbizonyosodtam arról, hogy mennyire jó hatással van az emberre a mozgás és az egészséges étkezés. Még mindig van mit faragni, de ha elértem a versenysúlyomat, akkor beszámolok nektek, milyen testi változásokon mentem, megyek keresztül (számokban), hátha tudok ezzel segíteni valakinek