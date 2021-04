Radics Gigi: Soha nem szerettem smink nélkül kimenni az utcára

– kezdi Radics Gigi Instagram-posztjában, amihez egy teljesen natúr, smink nélküli fotót osztott meg követőivel. Elmesélte, hogy az elmúlt kilenc éve pörgős volt, és úgy érezte, nem léphet ki utcára smink nélkül, mert azt gondolta, az emberek az alapján ítélik majd meg. A posztjában végül arról elmélkedik, miért is olyan fontos a smink, majd rátér arra, hogy már elfogadta magát olyannak, amilyen.

Miért kell annyi smink? Vagy de csúnya vagy, 30 évesnek nézel ki stb. Én ezt el is hittem 16 évesen és megfogadtam, hogy bárhová is megyek, mindig úgy lépek ki az ajtón mintha színpadra állnék. Rosszul tettem. Olyan képet akartam látni magamról mindig, minden percben, ami nem a valóság. Biztos van mindenkinek olyan porcikája, amit esetleg nem szeret magán, nekem is van! Nem is egy, vagy kettő… De időközben elfogadtam magam olyannak amilyen vagyok. Nem azt mondom, hogy ezek után nem fogok sminkelni, mert az nem menne, hiszen az egyik kedvenc hobbim a sminkelés és színpadi ember is vagyok, de ebben az elmúlt időszakban megtanultam jól érezni magam nélküle is. Nem mellesleg rengeteg időt megspórolok az életemből és ezt az időt a családomra fordíthatom. 😍 (Mielőtt bárki megtámadna, hogy van rajtam smink, az csak ajakápoló) ❤️ #nomakeup#motivationfortheday#haveagreatnighteveryone 🙌🏽