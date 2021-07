A tengerbe 100 ezer dollárt bedobáló Kodak Black most száz darab légkondit vett rászorulóknak

Nemes gesztus.

Nemrég írtunk a floridai rapper, Kodak Black legutóbbi két akciójáról:

előbb 100 ezer dollárt a tengerbe dobált egy jachtról,

majd 1000 dollárt csak úgy letuszkolt egy vécécsészébe, öblítéssel együtt.

Az Off Média most arról írt a TMZ nyomán, hogy a rapper valamit szeretett volna javítani a renoméján, így nagy jótékonykodásba kezdett Florida szegényebb részein: száz darab légkondicionáló készüléket vett rászoruló családoknak, akiknek a mindennapi étel megszerzése is komoly gondot jelent.

Ez nagyjából 13 ezer dollárba fájt neki, azaz 3,8 millió forintnyi összegbe.