Chris Hemsworth feszítős fotóval búcsúzik a Thor forgatásától

Lehet, hamarosan már nem lesz ennyire izmos.

A Marvel most fejezte be a Thorról szóló legújabb film, a Thor: Szerelem és mennydörgés forgatását. Erről a jeles alkalomról megemlékezett maga Chris Hemsworth is, aki egy ujj nélküli felsőben, az izmait megfeszítve pózol a kamerának. A fotóra beállt mellé a film rendezője, Taika Waititi is, aki jelmezben int búcsút a forgatásnak. A bejegyzést alig hat óra alatt már hárommillió felhasználó kedvelte, de Josh Brolin, Jeremy Renner és a Szikla is gratulált neki kommentben.