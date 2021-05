Paris Hilton realityt forgat az esküvője szervezéséből

A ceremóniát is közvetíti majd.

Paris Hilton pár év kihagyás után visszatér a realityk világába. Mi is lenne ehhez jobb apropó, mint a készülő esküvője. Kitalálta, hogy az NBC egyik alcsatornáján, az amerikai Peacock tévére leforgatja, hogyan szervezi az esküvőjét, milyen akadályokba ütközik és egyáltalán, hogy fog kinézni az esemény. A műsor címe Paris in Love, azaz „szerelmes Paris” lesz. Azt nem tudni, hogy a vőlegénye, Carter Reum is feltűnik-e benne vagy az egész csak és kizárólag Hilton körül zajlik majd. A reality a tervek szerint 13 epizódból áll majd.

A lánykérés február 17-én történt meg, ami már csak azért is különleges nap Hilton számára, mivel ekkor ünnepli a születésnapját. Carter Reummal még 2019-ben jöttek össze.