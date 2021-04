Csonka András kiakadt a teraszokat elborító tömeg miatt

Köllő Babett pedig azt hitte, hogy átaludta a járvány végét.

A 3,5 millió beoltott után a kormány lazított a korlátozásokon és szombaton kinyithattak a teraszok, az emberek pedig elözönlötték a vendéglátóhelyeket. Mi is körbejártuk Budapest belvárosát, az elképesztő tömegekre pedig celebek is reagáltak. Csonka András hangot is adott nemtetszésének.

Úgy gondolom, ez döbbenetes. Természetesen nem a teraszok ellen szólalok fel, hiszen ma én is kiültem, de ez már nem a “hurrányitnakateraszok” érzés. Nyoma sincs társadalmi felelősségvállalásnak. A képen látható generációk még legtöbben oltva sincsenek. A “piknik” után szépen hazamennek a szülőkhöz, nagyszülőkhöz. Aztán kezdődik minden elölről. Hogy lehet egyetlen nap alatt elfelejteni, hogy miben élünk hónapok óta, hogy még mindig több ezren fertőződnek meg, és még mindig 200 felett halnak meg naponta, és már rég nem “többségében idős, krónikus beteg”! Hol vannak azok, akik a szabályok betartatásáért felelnek?! Több ezer ember egymás hegyén-hátán. Elképesztő ez az ostoba és érzéketlen hozzáállás az emberek részéről nem csak saját maguk de a közösség felé is!

– írta posztjában Csonka András.

Köllő Babett is óvatosságra intette az embereket: