Dudás Miklósék a kétéves lányukat is tervezik beoltatni vakcinával

Szigligeti Ivett, a kajakos Dudás Miklós párja volt a Reggeli vendége szerdán, akit természetesen az oltáshelyzet kapcsán is kérdezgettek a műsorvezetők. Mint kiderült, Dudás már megkapta az oltást, Szigligeti egyelőre nem került még sorra.

Járai Máté rákérdezett, hogy Szigligetiék tervezik-e a kétéves lányukat, Narát beoltatni:

Nara ugye, még csak kétéves. De azt gondolom, valószínűleg be fogjuk oltani őt is. Amellett pártolunk, hogy mindannyian védettséget élvezzünk. Valószínűleg ő is meg fogja kapni, ha odakerülünk.