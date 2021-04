Lola: Úgy hittem, nem vagyok elég csinos és vékony

Az énekesnő még 30-on túl sem érzi mindig a teljes magabiztosságot, az pedig elképzelhetetlen lett volna számára, hogy a húszas éveiben olyan ruhát viseljen, mint amit most megmutatott a követőinek.

Évekig nem hordtam szoknyát, azt gondoltam, nekem nem áll jól. Nem szerettem a testhez simuló darabokat sem, mert úgy hittem nem vagyok elég csinos és vékony. A színeket is kerültem, nehogy túl feltűnő legyek és mások is lássák a hibáimat. Most ha belegondolok, rengeteg problémám volt huszonévesként a külsőmmel. A mai napig van olyan, hogy kevesebb önbizalommal ébredek és természetesen nem dolgozik minden nap egy egész beauty csapat a külsőmön. Ebben a képben 3 ember munkája van, tegnap ők adtak nekem önbizalmat