Sharon Stone 63 évesen online keresi a szerelmet

Sharon Stone azt mondta a Female Firstnek: hisz abban, hogy még 63 évesen is románcba bonyolódhat valakivel, ezért randiappokon keresi a szerelmet – írja a Blikk. A korához képest szoktatlan párkeresési módot állítása szerint nagyon élvezi.

Az online randizás tök jó arra, hogy tapasztalatot szerezzek, főleg a koronavírus idején, mert most nem lehet úgy találkozgatni. Számomra ez a szabadságot jelenti. Így is működhet az intimitás, és lezajlhatnak kedves beszélgetések. Lehetőségem volt kicsit többet megtudni arról is, hogyan gondolkoznak a férfiak, milyenek valójában