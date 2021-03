Sharon Stone szerint átverték az Elemi ösztön villantásának felvétele előtt

Amikor megkérték, hogy vegye le a bugyiját, azt mondták neki: a felvételen nem fog látszódni a dolog.

A 63 éves Sharon Stone The Beauty of Living Twice (A kétszer élés szépsége) címmel jelentette meg visszaemlékezéseit az 1992-es Elemi ösztön forgatásáról. A könyv – amiből a Variety közölt részletet – az emlékezetes lábkeresztezős kihallgatást is más megvilágításba helyezi – írja a Just Jared.

A részlet alapján a színésznőnek úgy vezették fel, hogy le kéne vennie a bugyiját, hogy közben azt mondták neki, a felvételen semmi nem fog látszani az egészből.

A végleges verziót aztán sokadmagával láthatta először a színésznő „egy teremben tele ügynökökkel és ügyvédekkel, többségében olyanokkal, akiknek semmi közük nem volt a projekthez” – írta könyvében, majd így folytatta:

Így láttam a vaginámról készült felvételeket először azután, hogy azt mondták nekem: „Nem látunk semmit – csak azért van szükségem arra, hogy levedd a bugyid, mert annak fehér színe visszaveri a fényt, szóval azt is tudjuk, van rajtad bugyi.”

Majd a következőkkel zárta az ezzel kapcsolatos gondolatait: „Igen, több nézőpont is van ebben a témában, de mivel az én vaginám látszik ezen a bizonyos felvételen, hadd mondjam el:

A többi nézőpont lószar, az én testem látszódik a felvételen.”

A vetítés után felpofozta a film rendezőjét, Paul Verhoevent, a kocsijába ülve pedig egyből felhívta az ügyvédjét, Marty Singert, aki azt mondta neki, az amerikai színészek céhének, a SAG-nek (Screen Actors’ Guild) a szabályai szerint jogellenes volt abban a formában elkészíteni a felvételt, ahogy az elkészült.

A rendezőt aztán nem tudta meggyőzni, hogy nincs joga ilyen formában megjelentetni a filmet, de végül hosszú gondolkodás után beleegyezett, mert úgy érezte, a karakterhez és az alkotáshoz is passzol a jelenet. Pedig a szerep nagyon megviselte: a forgatás alatt rémálmok gyötörték, és volt, hogy az alvajárásból az autójában ülve tért magához teljesen felöltözve.

Döntésében az is közrejátszott, hogy Paul Verhoeven volt az egyetlen, aki őt akarta Catherine Tramell szerepére, amit mind a mai napig munkássága legkiemelkedőbb darabjának tart. A filmhez végül folytatás is készült 2006-ban.