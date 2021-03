Hódi Pamela: Sajnos többet híztam és jobban vizesedek, mint valaha

Tavaly novemberben derült ki, hogy Hódi Pamela férjhez ment és focista párjával első közös gyereküket várják, aki lány lesz. Ez az egyetlen hasonlóság az influenszer két várandóssága között, most ugyanis sokkal jobban megviseli a dolog.

– kezdte posztjában Hódi Pamela, aki őszintén mesélt arról is, hogy milyen nehézségekkel küzd.

Szinte nincs olyan testrészem ami ne fájna, így higgyétek el Nekem sem könnyű a sok boldog és mosolygós fotó ellenére. Az első 4 hónapban a napjaim 3/4-e azzal telt, hogy hányingerem volt. Be van dugulva az orrom, a jobb hónaljamban ismét kialakult a tejsziget, ami már most kellemetlen, a kezeim olyan vizesek, hogy nem tudom ökölbe szorítani, jön fel a savam, a derekam fájdalma már háttérbe szorult a két lapockám közötti hátfájásom miatt, elég sokat keményedik a pocakom, a talpaim szétszakadnak, ahogy a párnácskáim és a lábujjaim úgy néznek ki, mint a túlfőzött virslik. Az, hogy sajnos többet híztam és jobban vizesedek, mint valaha, azzal sem számoltam éppen, de tudom hogy idővel minden vissza áll, úgyhogy ezen nem is aggódom. 😊 Meg hát ezek a fájdalmak legyenek a legkevesebbek azért a csodálatos érzésért cserébe, amit nap mint nap kapni fogunk az évek alatt.