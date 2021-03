Tóth Andi is elkapta a koronavírust, sokan azt hiszik, Szabó Ádámtól

Két napja számoltunk be arról, hogy Szabó Ádám bejelentette, pozitív lett a koronavírus-tesztje. Egy nappal később exe, Tóth Andi, akivel közösen szerepeltek a TV2 Legbátrabb páros című műsorában, szintén bejelentette, hogy felkapta a vírust. A követőik egyből kombinálni kezdtek, és arra jutottak, hogy biztosan egymástól kapták el a vírust, mert lehet köztük még valami. A Blikk megkereste Szabót, aki nyomatékosította, hogy már nem találkoznak egymással.

Hallottam, hogy egyesek azt gondolják, hogy Andi tőlem kapta el a covidot, amin én csak őszintén nevetni tudok. Semmi nincs köztünk Andival! Az egy dolog, hogy ott voltunk Jolika néni temetésén, de azóta nem találkoztunk egymással. A temetésen is direkt tartottuk egymástól a távolságot és nem azért, mert szakítottunk, hanem azért mert be kellett tartanunk a szabályokat, ami a távolságtartásra is vonatkozott