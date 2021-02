Bruno Mars 5 év után új albumot ad ki

Régóta ígérgette rajongóinak, hogy dolgozik egy új lemezen.

Bruno Mars a Twitteren számolt be arról, hogy bandát alapított Anderson .Paak Grammy-díjas énekessel, aminek neve Silk Sonic lett. Egyúttal arról is írt, hogy márciusban érkezik az első album is tőlük, az első zenéjük pedig március 5-én jelenik meg.

Érdekesség, hogy Mars utolsó albuma a 24K Magic volt 2016-ban, ami Grammy-díjas alkotás volt.

✨We locked in and made an album. The band’s called Silk Sonic. First song drops next Friday 3/5.✨ pic.twitter.com/kzCQ3f7NRa — Bruno Mars (@BrunoMars) February 26, 2021

