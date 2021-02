Vitray Tamásnak meg se fordult a fejében, hogy balesete után felhagy a vezetéssel

A 88 éves Vitray Tamás még a hét elején okozott autóbalesetet az Andrássy úton, miután szabálytalanul kanyarodott rá. Az újságíró most a Borsnak nyilatkozott hibájáról és arról, hogy nem gondolt arra, hogy többé nem ül volán mögé.

Ötvennyolc éve van vezetői engedélyem, de ilyen horderejű balesetem soha életemben nem volt. Arrafelé még a régi szabály élt a fejemben, hogy elsőbbséget kell adnom, és kanyarodhatok, de ez megváltozott. Hibáztam, nincs mit szépíteni ezen, s ezt rögtön be is láttam, elnézést kértem. Nem volt idő sokkot kapni, annyira gyorsan történt minden. Nem tudok traumáról beszámolni, s így nem is gondolkodom azon, hogy nem vezetek többé