ByeAlex szerint a Facebooknak szabályoznia kellene, ha valaki kommentben nem tud viselkedni

ByeAlex a Facebook-oldalán reagált egy bulvárcikkre, mely Tolvai Reni kapcsán született az egyik magyar portálon. Az énekesnő arról beszélt, szerinte mi annak az oka, hogy nem jön az átütő siker az életében. Itt azonban elszabadultak a rasszizmustól és testszégyenítéstől motivált kommentelők, odabiggyesztve néhány nem túl ízléses kommentet.

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott ByeAlex, hogy a Facebooknak most már hoznia kellene erre valamifajta szabályzást:

Merre tartunk emberségben? A húgom ma reggel küldött át pár kommentet egy Tolvai Reniről szóló cikk kapcsán, ami azért is érintette érzékenyen, mert 6 éve él szerelmes párkapcsolatban barátjával, Lapheal-lal, egy londoni-jamaikai fiúval. Megy itt kommentekben a »kuntakintizés«, a »banánültetvényezés«, megy a rasszizmus, a testszégyenítés… (Hogy lehet így beszélni egyébként egy nőről? »LógósCsöcsű«) Mikor hoz már a Facebook egy komolyabb szabályozást arra, hogy az emberek virtuális közösségben is megtanuljanak viselkedni, és hogy ne ez legyen az a lehetőség számukra, ahol kiélhetik kisfaszú komplexusaikat, koleszterines-fingszagú impotenciájukat az ilyen tróger, senkiházi emberek? U.I.: grat az oldalnak is, hogy egyáltalán nem szűri a kommentszekciót, sőt: kb. szégyenmenetre indítja a cikkek alanyait, akikből évek óta anyagi hasznot hajt fel!