Ha fél év után nem működik a szex, később se fog

Vannak bizonyos forgatókönyvek, amik sok-sok párkapcsolatra, házasságra jellemzőek. A szexmentes élethez elég könnyen eljuthatunk, és már a párkapcsolat elején látszódhat, hogy a szexszel később problémák lehetnek. Tudatosan figyelhetünk erre, azonban ha évek múlva azon találjuk magunkat, hogy tóbb hónapja nincs szex, akkor az magától egy csettintésre nem fog megoldódni. Sőt: további konfliktusokhoz, haraghoz és szexuális diszfunkcióhoz vezethet.

Amikor elkezdődik egy párkapcsolat, a szenvedélyé a főszerep. A szerelem érzése, az elköteleződés, az intimitás mélyülése később következnek, majd ahogy alakul hónapról hónapra a kapcsolat, a szenvedély lecsillapodik. Nem tűnik el, csak egy kicsit átalakul – ez a párkapcsolat teljesen természetes alakulása. Az első pár hónapban az érzelmek erőteljesebbek, izgatottabbak vagyunk, a randizások is úgy zajlanak, hogy pillangók repkednek a gyomrunkban. Idővel egyre több mindenkivel találkozunk, a partner barátai, szülei, családtagjai bekerülnek az életünkbe, kollégák, a munkahelyi ügyek beszivárognak a szerelmi kapcsolat mindennapjaiba.

A kapcsolat elején látszik, miből lehet probléma

Egyre több problémára derülhet fény, azonban ebben a stádiumban – a szerelemhormonoknak köszönhetően – az érzelmek olyan felfokozottak, hogy nem vesszük észre a konkrét gondokat. Ezek leginkább olyan problémák, amik a párkapcsolat későbbi alakulását befolyásolhatják, még akár egészen negatívan is. Mint például az alkoholfogyasztás, az exekkel való kapcsolattartás, a bulizási, lefekvési-ébredési szokások, szabadidőtevékenységek, a pénzkezelési mód – és ilyen a szex is. A kapcsolatok elején mindig mindenkinél több a szexuális együttlétek száma. A minőség idővel érik be, és megtörténhet, hogy már a kapcsolat első egy évében meglátszódik, kinek mennyire fontos a szex a romantikus kapcsolatban.

Az eltérő igények és szükségletek miatt problémák lehetnek a szexben. Lehet, hogy az egyik félnek elég heti egyszer-kétszer, vagy havonta egyszer, a másik félnek pedig naponta, kétnaponta jólesne.

Minél nagyobb az eltérés a két fél között, annál biztosabb, hogy ez a terület a kapcsolatban konfliktusos lesz. Elérkezhet az a pont, amikor ez komoly haragot is kiválthat, egyre terheltebb lehet a két ember közötti kapcsolat emiatt. Megtörténik, hogy az egyik fél rendszeresen próbálkozik, de falakba ütközik, folyton elutasítják. Önbizalma sérül, egyre nehezebben mer közeledni, olykor megfogadja magának, hogy soha többet nem kezdeményez, vagy hogy szeretőt fog tartani, majd ezeket is feladja. Idővel valamilyen hobbitevékenységbe menekül, és inkább nem akar foglalkozni ezzel a gonddal.

Mindenki sérül

Az elutasító félnek sem könnyű, nehéz megmondani valakinek, nem megbántva őt, hogy nem akarunk vele éppen akkor szexelni. Sok esetben hallani pártanácsadáson, párterápián, hogy az elutasító fél úgy érzi, csak arra kell. Ahogy azt is sérelmezik, hogy úgy érzik, minden csókolózást csak azért kezdeményez a partner, mert szexelni akar. Így aztán idővel mindenfajta testi kontaktust kerülnek, az öleléseket is. Mindketten.

Ez természetesen senkinek sem jó. Kialakulhat az a párkapcsolati dinamika, hogy az a partner, aki kevesebb szexszel is beéri, idővel csak úgy odaadja magát, hogy egy ideig nyugalma legyen. Naivitás azt hinni, hogy ezt a másik fél nem érzi, hiszen van összehasonlítási alapja: a kapcsolat elején minden jól ment, a szex is. Reméli, hogy minden egyes eséllyel, amikor végre szexelhet, megmutathatja, hogy ez vele ugyanolyan jó és élvezetes mint anno. A két ember eltávolodik egymástól érzelmileg és testileg is, jellemzően kialakul egyfajta családias érzés, főleg, ha gyerekek is születtek a kapcsolatba.

A szexuális élet megrekedt, segítséget nem kérnek, nem is merül fel; vagy ha igen, félnek, hogy a partner elutasítaná és ezzel végleg szembe kellene nézni azzal, hogy talán a válás a megoldás. A leírtak sajnos sok-sok házaspárnál és hosszú távú párkapcsolatnál forgatókönyvszerűen bekövetkeznek.

Annak, hogy miért tűnik el a szex a kapcsolatból, számtalan oka lehet: testi okok (betegségek, hormonális gondok, egyéb betegségek, gyógyszerek mellékhatása) és lelkiek (kötődési problémák, amik az eredeti családban keletkeztek, intimitással kapcsolatos gondok) egyaránt, vagy maga a párkapcsolat alakította így.

A megoldáshoz a két ember kevés

Akkor beszélhetünk arról, hogy a párkapcsolat alakulása okozhatta a szexuális gondokat, ha túl gyorsan történt minden az elején, például túl hamar összeköltöztek. A kapcsolatban így nem tud kialakulni a vágy, nem tud megszületni az a tartalmas, mélyebb fajta intimitás és szeretet, amire építeni lehetne később.

Akkor is a párkapcsolat az oka a szexmentes életnek, ha túl sok harag, feszültség keletkezett a két ember között, amit együtt képtelenek konstruktívan megbeszélni és kezelni. Ez is hatással van a szexuális életre.

Amennyiben több mint hat hónapja egyáltalán nincs semmilyen szex a kapcsolatban, és még csak szóba se kerül, hogy hiányzik; ha mindketten feladták, hogy a szex az életük része legyen, érdemes felkeresni egy szakembert. Önmagától ez nem tud helyreállni, éppen azért, mert a szex eltűnésének sok-sok mögöttes oka lehet. A probléma az, hogy minél tovább húzódik így a kapcsolat, annál inkább kialakulhatnak további gondok: a férfiaknál merevedési problémák, pornófüggőség, a nőknél pedig a vágy teljes hiánya is megjelenhet.

