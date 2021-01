Kardos Esztert a ma esti Barátok köztben látjuk utoljára

Kardos Eszter terhes, és már az utolsó napokban van, mint az a Reggeli pénteki adásában kiderült. Emiatt már rég elbúcsúzott a Barátok közt forgatásától is, utolsó jelenete ma este, január 15-én lesz látható a sorozatban. A színésznő úgy fogalmazott, bármikor szülhet.

Ezek az utolsó napok, hetek már nagyon durvák. Nem panaszkodhatok, mert minden tök természetes a kilencedik hónapban. Október végéig forgattam, és még a héten is szinkronizáltam. Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen nehéz a sorozatot elengedni. Itt nőttem fel, a második családom volt. De most egy új élet vár, ahogy a főcímben is van.