Lakatos Márk karácsonykor átrepüli a fél világot, ha már úgyis online ünnepel a családjával

Zanzibárra utazik.

A Reggeliben a Peller testvérek videón keresztül kapcsolták be adásba kollegájukat, Lakatos Márkot, akit arról kérdeztek, mennyire viseli meg, hogy a koronavírus miatt nincsenek nyitva az éttermek, üzletek, sem pedig a szórakozóhelyek. A beszélgetés során felmerült témaként a közelgő karácsony is, aminek kapcsán Lakatos elmondta, hogy már évek óta bevett szokása, hogy külföldön tölti az ünnepeket és ez most sem lesz másképp.