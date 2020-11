Ember legyen a talpán, aki felismeri Emily Ratajkowskit ebben a szettben

Még a terheshasát is eltakarta.

Mindig meglepő Emily Ratajkowskit ruhában látni. Eddig úgy általánosságban véve szerette megmutatni a testét, de amióta a nyilvánosság előtt is bejelentették, hogy gyereket vár és már látszik is a hasa, azóta azt a testrészét helyezi a fókuszba.

Túl van már például egy bikinis fotózáson, de hasdekoltált ruhában is sétálgatott már, sőt egy ing-farmer-hosszú kabát szettet is tudott úgy viselni, hogy a Holdról is láthassák a terheshasát.

Emily Ratajkowski gender-semlegesen nevelné születendő gyerekét, és ezzel nincs egyedül Hozzá hasonlóan Elon Musk és Grimes is a gyerekre bízza a döntést, de Angelina Jolie-nak is van egy gyereke, aki lánynak született, viszont pár éve úgy döntött, a továbbiakban fiúként élné az életét.

Most viszont teljes inkognitóban sétáltatta a kutyáját. Garbó, nyakig felhúzott pufidzseki, maszk és egy sapka is volt rajta. A fotós is valószínűleg csak a kutyáját ismerte fel, mert anélkül valószínűleg Emily Ratajkowski anyja is elsétált volna a modell mellett.

Kiemelt kép: Raymond Hall/GC Images