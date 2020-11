Az énekes ezek után nem akarta, hogy vendégei megegyék a főfogást.

Ezen a héten a Vacsorakirályban Bebe is főz, aki vendégeinek pörköltet készített. A tálalás előtt az énekes az udvaron, vigyázó szemek nélkül hagyta a főfogást, amire kutyája le is csapott: Kleopátra megcsócsálta kicsit a kaját. Mint kiderült, aznap már egy hússzeletet is ellopott a grillezőről.

Bebe ideges lett, nem akarta felkínálni ezt főételként:

Én ezt kiöntöm. Meg ne egyétek.

Végül megegyeztek abban a vendégekkel, hogy MEGESZIK.

Kiemelt kép: YouTube.com/LifeTV