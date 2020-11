Pierce Brosnan érzelmes sorokkal búcsúzik Sir Sean Connerytől

90 éves korában meghalt Sir Sean Connery, James Bond karakterének egyik leghíresebb megformálója. Szerepét idővel olyan színészek vették át, mint Pierce Brosnan, aki most az Instagramon búcsúzott el a 007-es karakter egyik legikonikusabb megformálójától.

Sir Sean Connery, srácként is téged tartottalak a legfantasztikusabb James Bondnak, ahogy felnőtt férfiként is, miután én magam is James Bonddá válhattam. Útmutató voltál nekünk a pályán, mindenki áhítattal és csodálattal tekintett rád, miközben mindannyian próbáltuk saját képünkre formálni a szerepeket, melyeket ránk osztottak. Hatalmas voltál: emberként, színészként, mindörökre emlékezni fogunk rád. Imádott téged a világ, hiányozni fogsz. Isten nyugosztaljon.