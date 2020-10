Három hete szült, és úgy tűntik, nem nagyon akarja mutogatni a gyereket.

Október elején született meg Nicki Minaj gyereke, akinek neme is csak két héttel később derült ki. A rapper fotót sem posztolt róla, egészen idáig, de a képekből kiderül, hogy nem áll be azon hírességek közé, akik vécépapírt és majonézt is reklámoznak majd gyerekük arcképével, mert fiáról olyan fotót osztott meg, amin csak a gyerek lába látszik.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Barbie (@nickiminaj) által megosztott bejegyzés, Okt 21., 2020, időpont: 9:34 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images