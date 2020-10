Nincs sok infó Tekashi69-ról, mióta mekis kávéval és tablettákkal túladagolta magát

Rajongói aggódnak, mi lehet vele.

Tekashi69 pár hete túladagolással került kórházba, miután nagy adag fogyasztó tablettát és mekis kávét juttatott a testébe. A The Blast hírportál most arról ír, a rapper rajongói egyre idegesebbek, mivel Tekashi állapotáról semmi hírt nem közöltek sajtósai, sőt, maga Tekashi is eltűnt a közösségi médiából.

Szintén a lap ír arról, hogy feltehetőleg a rapper túlélte a szerencsétlen tettét és kiengedték a kórházból.

Ezt erősíti, hogy nemrég barátnője Insatgram-sztorijai között lehetett hallani a hangját, de ezt senki nem erősítette meg.

Kiemelt kép: Instagram.com/6ix9ine