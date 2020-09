Pedro Pascal, a Mandalorian főszereplője a Parlament előtt flangált

Az énekesnő örök optimista, de az év eleji járványhelyzet az ő látásmódját is megtépázta. Sokakhoz hasonlóan ő is padlóra került, a kilátástalanságból való kiutat egy két évvel ezelőtti televíziós műsorban született barátság hozta el. Mi lenne, ha úgy segítenénk magunkon, hogy közben a világnak segítünk – gondolták Mizsei János séffel, akivel közösen találták ki a ZUZ(D)A névre keresztelt rock and roll főzőakadémiát. Ami a főzést illeti, az egyikük értett hozzá, a másik meg lelkes volt.