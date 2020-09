Sztárban Sztár: Péter Szabó Szilvia esett ki

A Despacito című számot adta elő.

Az ősszel együtt a saját gyártású showműsorok is elindultak a kereskedelmi csatornákon, a Tv2 Sztárban Sztár új szériájában pedig, ahogy a nevéből is sejteni lehet, ismét híres előadók bőrébe bújnak a hazai énekesek. A mai adás annyiból volt rendhagyó, hogy Pély Barna pozitív koronavírustesztje miatt nem tudott fellépni a versenyen, így a helyére az előző héten kieső Horváth Boldit állították be (akinek egy hét helyett egy nap gyakorlási ideje volt).

Lényeg a lényeg, a szavazás alapján ma este Péter Szabó Szilvia esett ki a versenyből, akinek Luis Fonsiként nem sikerült lenyűgöznie a közönséget.

