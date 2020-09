Álarcos énekes: Két induló is megmutatta magát, mármint a jelmezét

Mint az előző évadban, most is nagyon ködösen beszélnek magukról a versenyzők.

Szeptember 6-án kezdődik az Álarcos énekes második évada – mivel felvételről megy, így az első két részben még láthatjuk az azóta pozitív koronavírus-tesztet produkáló Gáspár Lacit is.

Nyilván teljesen új jelmezekbe öltöztetik most a játékosokat, így most nem lesz Krokodil, Fagyi meg Unikornis, lesz viszont Egér és Kaktusz. Ez a kettő már egészen biztos, róluk ugyanis most került fel egy-egy videó az RTL Klub oldalára.

Az Egér túl sok dolgot nem árult el magáról, csak annyit, hogy tetszett neki az első évad.

A Kaktusz pedig csak annyit mondott, szuper érzés, hogy ő lehet az első növény a műsorba, illetve hogy a dallal, amit először ad majd elő a műsorban, senkit nem fog álomba ringatni.

